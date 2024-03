Duo führt weiter den Schützenverein "Frisch Auf" Rettenbach an

Bei den Neuwahlen stellte sich ein Großteil des Vorstands wieder zur Verfügung. Langjährige Mitglieder wurden geehrt.

Richtig spannend wurde es bei den Neuwahlen des Schützenvereins "Frisch Auf" Rettenbach nicht. Ein Großteil des alten Vorstands stellte sich für weitere drei Jahre wieder zur Verfügung. Das Führungsduo Herbert Stricker und Christoph Birk bleibt weiterhin Erster und Zweiter Schützenmeister. Sie wurden auf der Mitgliederversammlung im Schützenheim wiedergewählt.

Nach den Grußworten des Ersten Schützenmeisters Herbert Stricker ermunterte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast die anwesenden Vereinsmitglieder, weiterhin den guten Zusammenhalt zu pflegen. Sie freute sich über das große Engagement des Vereins beim Ausrichten des jährlichen Dorfschießens, das immer wieder viele Schützen-Laien und -Neulinge an die Schießstände locke. Besondere Anerkennung zollte sie den an diesem Abend zahlreich anwesenden Jungschützen. Sie blickte auch ins kommende Jahr, in dem der Schützenverein sein 100-jähriges Gründungsjubiläum feiern wird. Diese Leistung komme nur durch beständiges Engagement des Vorstands und der Treue der Vereinsmitglieder zustande.

Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft wurden Tim Stropek und Jonas Chergui geehrt, für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit Manuela Geißler, Marcus Baur und Ursula Briegel. Ganze 50 Jahre mit dabei sind Ulrich Kempter, Anton Mayer, Hugo Schmid und Gerhard Stricker. Die langjährigen Vorstandsmitglieder Manfred Strehle und Hubert Schobloch wurden mit einem großen Dankeschön für die geleistete Vereinsarbeit und einem Präsent verabschiedet. Manfred Strehle kümmert sich weiterhin sehr engagiert um die Schützenjugend, die jeden Donnerstagabend im Schützenheim trainiert.