Erhalt von Traditionen als Vereinszweck

Der Krieger- und Soldatenverein Rettenbach hielt seine Mitgliederversammlung ab, und zahlreiche Mitglieder, darunter Ehrenmitglied und Kriegsteilnehmer Rudolf Wiedenmann, folgten der Einladung. Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast hob in einem emotionalen und von persönlichen Erinnerungen geprägten Grußwort die Bedeutung der Gedenkveranstaltungen und Brauchtumspflege hervor und sicherte dem Verein auch in Zukunft ihre volle Unterstützung zu. Vorstand Georg Haindl berichtete von den vielfältigen Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres. Besonders hob er die Neugestaltung des Soldatengrabes auf dem örtlichen Friedhof hervor, die 2024 als beeindruckende Mannschaftsleistung umgesetzt wurde. Zudem betonte er die Pflege von Traditionen wie das Böllerschießen am Volkstrauertag, bei der Beerdigung von Vereinsmitgliedern sowie bei kirchlichen und weltlichen Festen. Als Anerkennung für seine 40-jährige Vereinstreue wurde Herbert Sittenberger mit einer Urkunde geehrt. Raimund Geißler und Markus Schirmer wurden für ihre langjährige Tätigkeit als Kassenprüfer mit dem silbernen Ehrenkreuz der Bayerischen Krieger- und Soldatenvereinigung ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung erhielt der Kanonier und zweite Vorstand Steffen Bucher: Ihm wurde von Bürgermeisterin Dietrich-Kast das Verbandsehrenkreuz in Bronze angesteckt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.