Freibiergsichter und die Sterne in Rettenbach

Die ehrenamtlich sehr engagierten Rettenbacher Freibiergsichter haben bereits zum 7. Mal die vom Maschinenbau Reinhard Ruder gespendeten beleuchtbaren Sterne in Rettenbach, im Bereich Hauptstraße/Silbermannstr. bis zur Kreuzung Bergstr./von Riedheimstr. (sechs Stück) an die Lichtmasten montiert. Dadurch entsteht im Ort mit allem anderen vorweihnachtlichen Lichterschmuck an den Häusern eine besondere Adventsstimmung, die Weihnachten näherbringt. Die Freibiergsichter haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Sterne nicht nur alljährlich in der Vorweihnachtszeit anzubauen, sondern auch der Abbau und die Lagerung der Sterne gehören zur ehrenamtlichen Aktion. Die Rettenbacher Freibiergsichter wünschen allen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und vor allem Frieden.

