Gemeinsam für eine saubere Heimat

Auch in diesem Jahr haben zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer aus Remshart, Harthausen und Rettenbach an der Umweltwoche teilgenommen und sich für eine saubere und gepflegte Umwelt eingesetzt. Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast bedankt sich herzlich für das Engagement und lobt den Gemeinschaftssinn. Dank des Einsatzes der Bürgerinnen und Bürger konnten viele Wege, Wiesen und Wälder von achtlos entsorgtem Müll befreit werden. Besonders erfreulich war die Teilnahme vieler Kinder und Jugendlicher, die mit großem Eifer mithalfen. „Das zeigt, dass der Schutz unserer Umwelt ein Anliegen aller Generationen ist“, so Bürgermeisterin Dietrich-Kast. Der Einsatz vieler helfenden Hände trägt maßgeblich zur Verschönerung der Heimat bei und macht unsere Gemeinden weiterhin lebenswert. Begleitet wurde die Aktion von 2. Bürgermeister Alexander von Riedheim, der sich vor Ort ein Bild von den Arbeiten machte, mithalf und den Helferinnen und Helfern für ihren tatkräftigen Einsatz dankte.

Neben der Arbeit soll auch der gesellige Teil nicht unerwähnt bleiben: Die Metzgerei Brenner spendete eine kräftige Brotzeit für die Helferinnen und Helfer, während Familie Manfred Mader die Helfer in Harthausen mit Getränken und Süßigkeiten versorgte.

