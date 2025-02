Insgesamt 200 Jahre Vereinszugehörigkeit beim Veteranen- und Soldatenverein

Auf 200 Jahre Vereinszugehörigkeit brachten es die fünf Geehrten des Veteranen- und Soldatenvereins Harthausen bei dessen Jahreshauptversammlung 2025. Im Beisein der Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast überreichte Vereinsvorstand Alexander von Riedheim den anwesenden Kameraden Karl Mayer und Ewald Diehr Urkunden für 50 Jahre Treue zum Verein. Ebenfalls für 50 Jahre erhält Josef Vogg diese Urkunde. Ralf Hoffmann und Stefan Diehr wurden für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. In ihrer Begrüßungsrede dankte Bürgermeisterin Dietrich-Kast dem Verein für die Pflege des Harthauser Ehrenmals und die regelmäßige Teilnahme mit Fahnenabordnung an den kirchlichen und gemeindlichen Festtagen. Sie betonte in Anbetracht der gegenwärtigen Kriege und Anschläge, wie wichtig die Bewahrung des Friedens in Freiheit ist, was von jeher das Anliegen der Veteranen- und Soldatenvereine war. Nur durch die Treue seiner Mitglieder ist es möglich, die Ziele und Aufgaben unseres Vereins aufrechtzuerhalten, bedankte sich Vereinsvorstand von Riedheim bei den Geehrten.

