Rettenbach

Jetzt kommt die Entwicklung Rettenbachs ins Rollen

Plus Zwei Rettenbacher Projekte schreiten voran. Für den Erhalt möglicher Fördermittel drängt jedoch die Zeit. Welche Maßnahmen die Gemeinde jetzt anstrebt umzusetzen.

Von Peter Wieser

Für eine umfassende Dorfentwicklung, so wie es die Gemeinde Rettenbach angestrebt hatte, waren seitens des Bundes die Gelder ausgesetzt worden. In der Januar-Sitzung hatte sich der Gemeinderat daraufhin dafür ausgesprochen, bestimmte daraus entwickelte Projekte im Rahmen des sogenannten ELER-Förderprogramms umzusetzen. Festgelegt wurde, den Bereich des Kirchvorplatzes und das Friedhofsumfeld an der St.-Leonhard-Straße umzugestalten sowie optional die Freiflächen beim Hang westlich der Gemeindehalle und gegenüber der ehemaligen Raiffeisenbank. Nach erfolgreicher Teilnahme an einem Auswahlverfahren mit Punktesystem kann die Gemeinde dafür eine Förderung in Höhe von 60 Prozent der Nettokosten erhalten.

In der Sitzung am Montag erklärte Meinolf Hasse vom Büro Daurer und Hasse aus Wiedergeltingen, welches die Gemeinde bereits im Rahmen der Dorfentwicklung begleitet hatte: Es ergebe Sinn, wenn man Maßnahmen beim Kirchvorplatz sowie bei den Flächen westlich der Gemeindehalle und der nicht mehr intakten Treppenanlage als eine durchgehende Komplettmaßnahme in der St.-Ulrich-Straße durchführe. Eine Aufwertung und Gestaltung mit unterschiedlichen Funktionen, darunter auch eine Fußwegverbindung zur Gemeindehalle bringe alle Aspekte mit, welche für eine ELER-Förderung erforderlich seien. Bei geschätzten Bruttobaukosten in Höhe von 440.300 Euro liege diese bei 222.000 Euro. Nicht enthalten sind die Planungskosten, die jedoch nicht verloren sind, sollte der Antrag nicht zum Erfolg führen. Die Gemeinde hätte im Nachhinein die Planung für die dringend zu sanierende Straße bereits vorliegen.

