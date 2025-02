Jubilarin aus Rettenbach: Ein bisschen Günzburgerin ist sie geblieben

Wie der 15. Februar heuer für sie ablaufen wird, das wusste Ida Hummel zuvor noch nicht ganz so genau. In jedem Fall aber werden einige Gäste kommen, und es wird auch irgendwohin zum Essen gehen. Sie werde sich einfach überraschen lassen, was ihre Kinder und Enkelkinder sich da alles hätten einfallen lassen, hatte sie einige Tage zuvor noch gesagt. Heute feiert die Rettenbacherin nämlich ihren 90. Geburtstag.

