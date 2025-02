Karl Andreas Mayer und seine „Genealogie“-Beschriebe

Karl Andreas Mayer hat in den vergangenen fünfzig Jahren aus den Aufzeichnungen der Pfarrei Rettenbach-Harthausen und der Pfarrei Remshart sowie aus Gesprächen mit Pfarrangehörigen durch akribische Kleinarbeit die „Genealogie-Beschriebe“ in Buchform veröffentlicht. Die ersten Drucke wurden Anfang Dezember 2024 Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast vorgestellt. Erhältlich sind die Bücher einzeln, von Rettenbach-223 S, Remshart-93 S, Harthausen-71 S, sowie als Gesamtausgabe-387 S bei Karl Andreas Mayer, Telefonnummer 08224/1271.

Bereits Anfang der 70er Jahre wurde das Interesse für die Ahnenforschung geweckt. Unterstützt von seiner Frau konnte er Beruf, Familie und ehrenamtliche Tätigkeiten unter einen Hut bringen. Die Suche nach Namen und Familienverflechtungen wurde sein „stilles Hobby“. Die Pfarr- und Kirchenbücher lieferten viele Informationen. Da die Einträge ab circa 1800 alle in altdeutscher Handschrift verfasst sind, entschloss sich Mayer vor etwa zehn Jahren, Wort für Wort alles leserlich abzuschreiben und daraus für jeden der drei Ortsteile ein Buch zu machen. Er hatte bis Dezember 2023 knapp 8000 Namen gelistet und so konnte er die Aufzeichnungen in Buchform zu Papier bringen. Die Bücher beinhalten alle Anwesen mit Übergabe-, Kauf-, Geburts-, Heirats- und Sterbedaten. In Anerkennung seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten wurde er 2016 mit dem Ehrenamtspreis der Gemeinde Rettenbach, mit dem „Andy“ ausgezeichnet.