Rettenbach

vor 2 Min.

Künstler Bernhard Schmid aus Rettenbach schreibt Buch über Apfelsorte Jakob Fischer

Plus Holzkünstler Bernhard Schmid aus Rettenbach hat den abgestorbenen Jakob-Fischer-Ur-Apfelbaum mit Kunstwerken unsterblich gemacht - und ein Buch darüber veröffentlicht.

Von Bernhard Weizenegger

Die Apfelsorte Jakob Fischer ist als wohlschmeckende Frucht bekannt. Der Apfelbaum wächst auch in unserer Region. Der Ur-Apfelbaum blühte in Rottum in Oberschwaben 2020 zum letzten Mal, dann starb er ab. Der Künstler und Holzgestalter Bernhard Schmid holte den 117 Jahre alten Stamm in sein Atelier nach Rettenbach. Dort setzte er ihm in Form außergewöhnlicher Kunstwerke ein unsterbliches Denkmal. Darüber hat der Künstler sein neuestes Buch "Jakob Fischer - Baum Frucht Mensch" verfasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen