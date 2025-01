Ob Hochwasser oder Kleinbrand: Rettenbacher Feuerwehr ist „immer einsatzbereit“

45 Feuerwehrfrauen und -männer, 15 Jugendliche und 18 Kinder – zählt man alle zusammen, kommt man bei der Feuerwehr Rettenbach auf die stattliche Anzahl von insgesamt 78 Mitgliedern. Bei der Dienstversammlung wurde ebenfalls deutlich, dass sich die Gemeinde Rettenbach auf ihre Freiwillige Feuerwehr verlassen kann. Die Wehr sei „immer einsatzbereit“, ob beim Jahrhunderthochwasser im Juni oder beim Kleinbrand an Silvester, hob Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast hervor: „Auch kurz vor dem Jahreswechsel, an dem jeder die Zeit mit seiner Familie und Freunden verbringen möchte, war unsere Wehr sofort zur Stelle.“ Besonders lobte die Rathauschefin den unermüdlichen Einsatz und den Zusammenhalt der Blaulichtorganisationen während der Hochwasserkatastrophe.

Im vergangenen Jahr wurden zwei neue Mitglieder in die aktive Wehr aufgenommen, wie aus dem Bericht des stellvertretenden Kommandanten Daniel Geißler hervorging. Neben den Übungen, Lehrgängen und Fortbildungen war die Wehr regelmäßig zur Absicherung bei Veranstaltungen vor Ort. Insgesamt wurde die Rettenbacher Wehr zu acht regulären Einsätzen, von der technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen bis hin zur Unterstützung beim Brand des Offinger Bauhofs gerufen. Zudem war die Wehr während der Flutkatastrophe stets mit einer Fahrzeugbesatzung in Remshart und Offingen zur Unterstützung unterwegs. Alle an den Hochwassereinsätzen beteiligten Aktiven erhielten als Anerkennung durch den Freistaat Bayern die Bayerische Fluthelfer-Nadel. Kreisbrandrat Stefan Müller hob die hohe Quote an Feuerwehrfrauen in Rettenbach hervor.

2024 drei Jugendliche für die Jugendfeuerwehr Rettenbach gewonnen

Bei der Jugendfeuerwehr war neben den Übungen und anderen Aktivitäten ein großes Projekt das Renovieren und Beziehen des Jugendraums, so Jugendwart Thomas Kraus. Man habe 2024 drei weitere Jugendliche hinzugewonnen. In diesem Jahr werden zudem sechs weitere aus der Kinder- in die Jugendfeuerwehr übertreten, wie Kreisbrandrätin und Leiterin der Kinderfeuerwehr, Ellen Geißler, in ihrem Bericht erwähnte. Die Kinderfeuerwehr beteiligte sich an der Umweltwoche und besuchte die Integrierte Leitstelle in Krumbach. Auf der anschließenden Generalversammlung des Vereins ging Vorsitzender Peter Remmele auf die Aktivitäten während des Jahres ein: Stellen des Dorfmaibaums, die Teilnahme am Dorfschießen und an der Rettenbacher Dorfweihnacht. Als langjährige Mitglieder wurden geehrt: Eugen Gonitianer (25 Jahre), Martin Hirsch, Gernot Nagel, Norbert Schieferle, Peter Strobel jun. und Gerald Stropek (40 Jahre), Josef Baader, Anton Mayer, Gerhard Mayer und Werner Schobloch (50 Jahre) sowie Ludwig Kraus und Josef Vogeser (60 Jahre). (AZ)