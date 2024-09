Rentnerbänkle Harthausen feiert seine Gemeinschaft beim Spanferkelessen

Ein paar schöne Stunden in Gemeinschaft, das war der Anlass eines gemeinsamen Spanferkelessens am Rentnerbänkle in Harthausen. Dirigent und Chefkoch Ernst verstand es mit seinen rüstigen Frauen und Männern gegen einen verschmerzbaren Obolus für die Anwesenden Spanferkelportionen mit Sauerkraut auf den Tisch zu zaubern. Abwechselnd und je nach Kondition überwachten die Männer schon seit dem Vormittag das Rotieren und den Bräunungsfortschritt am Spieß. Natürlich waren die Frauen nicht untätig und hatten die Tische im sogenannten "Gourmetraum" gedeckt, liebevoll mit Blumen geschmückt und die Wände dekoriert. Die geladenen Gäste waren ebenfalls voll des Lobes und so war der Sinn des Treffens und gemeinsamen Verzehr köstlicher Portionen ein voller Erfolg. Danke an alle, die gesundheitlich zupacken konnten und gute Besserung denen, die nicht dabei sein konnten. Rentnersein hat auch schöne Stunden, vor allem dann, wenn man nach zehn Jahren noch immer am Rentnerbänkle in Harthausen dabei ist.