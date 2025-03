Bereits im Februar hat der Rettenbacher Gemeinderat den Haushalt 2025 in nicht öffentlicher Sitzung vorberaten, in dieser Woche wurde er einstimmig beschlossen. Das Gesamtvolumen beträgt rund 5,8 Millionen Euro, die Planansätze für Baumaßnahmen liegen bei 1,43 Millionen Euro, weiter ist eine Rücklagenentnahme von 791.000 Euro berücksichtigt. Was wird mit dem Geld gemacht?

