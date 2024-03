Rettenbach

vor 53 Min.

Rettenbach verbindet drei Projekte zu einem

Plus Für die Maßnahmen am Hang bei der Gemeindehalle, der St.-Ulrich-Straße und dem Kirchplatz gibt es jetzt einen Vorentwurf. Sorgen bereitet jedoch eine Stützmauer.

Von Peter Wieser

Aufgrund ausgesetzter Fördermittel war in Rettenbach das Thema Dorfentwicklung in weite Ferne gerückt. Im Februar hatte sich der Gemeinderat für die Teilnahme an einem ELER-Programm ausgesprochen. Mit dem Zusammenfassen dreier seinerzeit vorgesehenen Projekte zu einer Gesamtmaßnahme hätte die Gemeinde auf andere Weise Chancen auf eine Förderung.

In der Sitzung in dieser Woche stellte Meinolf Hasse vom Büro Daurer und Hasse aus Wiedergeltingen den dazu ausgearbeiteten Vorentwurf vor: die Gestaltung des Kirchenvorplatzes, Maßnahmen im Bereich der St.-Ulrich-Straße sowie an dem Hang mit der gesperrten Treppenanlage im Westen der Gemeindehalle. Beim Vorplatz an der Kirche sieht der Vorentwurf eine Zufahrt zum Friedhof sowie einen gepflasterten Aufenthaltsbereich mit Bänken und einer kleinen Treppe zur St.-Ulrich-Straße vor, wo auch ein Parkplatz entstehen soll. Die Höhenunterschiede werden mit Natursteinquadern abgefangen, am Rand entstehen Pflanzbeete, Sträucher und Bäume.

