Totengedenken am Rentnerbänkle in Harthausen

Am Rentnerbänkle in Harthausen hat eine Gedenkstunde für die seit dem zehnjährigen Bestehen von uns gegangenen Kameraden stattgefunden. Dabei wurde an Herbert Berger, Robert Ertle senior, Werner Nagel, Franz Schiessl, Johann Wiedenmann, Georg Hiller, Gerwald Hoffmann, Hartmut Kaprol und Hans Schwarz gedacht. Am würdevoll erstellten Bilderaltar gedachten wir zusammen mit unserem Diakon Upali Fernando der Verstorbenen. An der Andacht haben teilgenommen (hintere Reihe, von links): Christian Ebersbach, Klaus Mönkmeyer, Diakon Upali Fernando, Ewald Diehr, Konrad Döll, Josef Bucher, Hermann Herkomer, Rudolf Holzbock, Ulla Feuerstein, Christine Ebersbach, Ernst Eberhard, Ingrid Diehr, dahinter Manfred Hackenberg, Martha Döll, Hannelore Jünger. In der mittleren Reihe befinden sich neben Herkomer Hubert Schobloch, Cordula Eberhard, Elisabeth Schobloch, Maria Eberhard und Elvira Buche. In der ersten Reihe sitzen Rita Schwarz, Brigitte Hoffmann und Waltraud Kaprol. Text/Foto: Willibald Lang

