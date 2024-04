Rettenbach

Wie die Idee zum Bayerischen Leberkäs in Kindergarten-Kreationen entstand

Plus Vorschulkinder der Rettenbacher Kita kreieren für die Metzgerei Brenner Motive für Wurstdosen. Wie es dazu kam und welcher Gedanke dahintersteckt.

Von Peter Wieser

Wurst in Dosen – die gibt es eigentlich in jeder Metzgerei und auch bei der Metzgerei Brenner in Rettenbach. Einige sind dort auch bedruckt: Sie zeigen ein entgegenblickendes rosa Schweinchen, gelbe Sonnenblumen und sogar einen Bulldogg vor einem Haufen Strohballen – alles gemalt. Das Motiv stammt aus Vorschlägen von Vorschulkindern der Rettenbacher Kindertagesstätte St. Raphael. Kindergarten und Wurstdosen? Wie kommt man denn auf einen solchen Gedanken?

Nicole Schmid und ihr Bruder Tobias Brenner, die die Metzgerei führen, besuchten im vergangenen Jahr eine Messe in Augsburg. „Man kennt ja die bedruckten Dosen, beispielsweise mit Weihnachtsmotiven“, erzählt Nicole Schmid. „Die Idee hatte mein Bruder, nämlich etwas Individuelles und mit den Kindergartenkindern zu gestalten.“ Es sei eine ganz schnelle Aktion gewesen, Kindergartenleitung wie auch die Bürgermeisterin seien sofort davon begeistert gewesen. Im September statteten die Vorschulkinder der Metzgerei dann einen Besuch ab, sie erhielten eine Betriebsführung und eine Brotzeit – Kinderwiener und Minibrezen. Als Hausaufgabe bekamen sie ein Blatt Papier mit und durften Vorschläge malen, wie so eine Wurstdose aussehen könnte.

