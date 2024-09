Wiederholter Diebstahl in der Rettenbacher Kirche

Erneut brachen Unbekannte den Opferstock in der Rettenbacher Kirche auf. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Vorhängeschloss von dem oder den Tätern gewaltsam aufgebrochen und Bargeld in bisher unbekannter Höhe entnommen. Das aufgebrochene Schloss nahm der Täter ebenfalls mit. Laut Polizeiangaben beläuft der entstandene Sachschaden sich auf in etwa hundert Euro. Die Polizeiinspektion Burgau nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)

