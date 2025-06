Rettenbacher Storchenväter helfen beim Füttern

Störche in Rettenbach anzusiedeln brachte trotz Jahrelanger Versuche nicht den gewünschten Erfolg. Zwar gab es Standortwechsel im Ort, trotzdem wollte kein Storch sesshaft werden. Voriges Jahr belegte dann ein Storchpaar das Nest und gründete eine Familie, bis Anfang Juni das Wetterdilemma, Stark- und Dauerregen den geschlüpften Jungen keine Chance ließ und die Storcheneltern anschließend das Nest verließen. Die Enttäuschung bei den Storchenvätern war groß, war es doch ungewiss, ob das Storchenpaar wiederkommen würde. Nur Storchenvater Andreas Mayer ließ sich nicht entmutigen. Er investierte in Kamera, Materialien, ließ einen Kameragalgen anfertigen, die Montage erfolgte mit dem Hubsteiger, um das Geschehen der Störche zu beobachten.

Erfolgreiche Storchensiedlung in Rettenbach: Andreas Mayer und Norbert Staroste kämpfen für den Nachwuchs.

Es hat sich gelohnt. Ende Februar belegt ein Storchenmann, noch zersaust vom langen Flug das Nest und bereitet es für seine Partnerin auf. Diese trifft Mitte März nach langer Reise ein und es wird Wiedersehen gefeiert. Sie beginnt mit Eierlegen, abwechselnd Futter besorgen und insgesamt vier Eier ausbrüten, all dies kann über das Kamerabild vom Storchenvater miterlebt werden. Das Highlight der Beobachtungen ist natürlich das Schlüpfen von vier Jungen Anfang Mai, die alle wohlauf sind.

Doch leider dauerte die Freude nicht lange. Nachdem im Nest der Überlebenskampf des Storchenpaares mit und seinen vier Jungen, entweder den Gesetzen der Natur folgend, der erstgeborene und stärkste überlebt, oder aus Gründen von Futtermangel in der Gegend, grausam auf ein Junges reduziert wurde, haben am darauffolgenden Wochenende Andreas Mayer und Norbert Staroste eine zusätzliche Zufütterungsstelle in der Nähe vom Storchennest und für die Störche gut einsehbar, errichtet. Der Jungstorch hat sich dank der abwechselnden Futterbringung des Storchenpaares, die auch die zusätzliche Futterquelle angenommen haben, gut entwickelt. Wenn nichts dazwischenkommt, wird der Jungstorch voraussichtlich Ende Juni, Anfang Juli seine ersten Flugübungen starten. (AZ)