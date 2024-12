Kontrastreicher Konzertabend beim Musikverein Rieden

Unter dem Titel "Kontraste" lud der Musikverein Rieden zu seinem Jahreskonzert in die festlich geschmückte Kötztalhalle ein. Das Orchester mit seinen 45 Musikern unter der Leitung von Reiner Hammerschmidt zeigte seine Vielseitigkeit und meisterte die Herausforderungen verschiedener Musikstile mit Bravour. Der Abend begann mit "A German Carol – Tochter Zion, freue dich" von Andreas Ludwig Schulte und "Dawn of a New Day" von James L. Swearingen, einem mitreißenden Konzertwerk. Mit "Bella Ciao" in der Bearbeitung von Tom Stanford bewies der Musikverein, dass auch weltbekannte Volkslieder ins Programm passen. Ein besonderes Highlight war der "Egyptische Marsch" von Johann Strauß (Sohn), gefolgt von "Kaiserin Sissi" und "Mambo No. 5", bei dem Stephan Wöhrle ein herausragendes Trompetensolo spielte. Mit "Mountain Wind" von Martin Scharnagl wurden eindrucksvolle Naturbilder gezeichnet. Der Abend endete mit "Mack the Knife" und der eingängigen Polka "Eine letzte Runde" im böhmisch-mährischen Stil. Die humorvollen und informativen Ansagen verschiedener Moderatoren unterstrichen den abwechslungsreichen Charakter des Abends. Ein besonderer Moment war die Ehrung langjähriger Mitglieder durch den Bezirksvorsitzenden des ASM Robert Strobel: Andrea und Elke Ellenrieder wurden für 40 Jahre aktives Musizieren geehrt, Laura Ellenrieder für 10 Jahre. In der Zugabe "Bergwerk" von Reinhard Fendrich berührten Vorstand Josef Ellenrieder und sein Bruder Thomas Ellenrieder mit ihrem Gesang. Der Musikverein Rieden hat mit diesem Konzert eindrucksvoll bewiesen, dass er nicht nur musikalische Vielfalt beherrscht, sondern diese auch dem Publikum auf packende Weise vermitteln kann. Die Mischung aus moderner Musik, klassischen Märschen und Programmmusik, gepaart mit einer unterhaltsamen Moderation, machte den Abend zu einem besonderen Erlebnis, das sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Text: Katja Brenner/Foto: Christoph Reichl

