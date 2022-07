Motorradfahrer bei Unfall an Nusser Seen schwer verletzt

Ein 18-Jähriger prallt mit seinem Motorrad bei den Nusser Seen gegen ein Wohnmobil. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Bei einem Unfall am Dienstagabend zwischen Riedheim und Weißingen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es, nachdem die Fahrerin eines Wohnmobils nach links abgebogen war und der entgegenkommende Motorradfahrer nicht mehr ausreichend abbremsen konnte. Er prallte mit seinem Leichtkraftrad gegen die Bordwand hinten rechts am Wohnmobil. An der Unfallstelle bei den sogenannten Nusser Seen landete ein Rettungshubschrauber.

Ein Hubschrauber landet bei der Unfallstelle bei Riedheim

Der 18 Jahre alte Motorradfahrer wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Er verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Die 31-jährige Fahrerin des Wohnmobils blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg, die den Unfall aufnahm, mit rund 8000 Euro an. Die alarmierte Feuerwehr aus Riedheim half an der Unfallstelle. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)