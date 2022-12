52-Jähriger ohrfeigt jungen Mann

Mit der flachen Hand schlägt der Mann dem jüngeren ins Gesicht. Warum er das tut, bleibt unklar.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Montag gegen 21.30 Uhr in einem Haus in der Hauptstraße im Roßhaupten. Ein 52-jähriger Bewohner hatte einem 22-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei wurde dieser aber nicht verletzt.

Die hinzugerufene Streife der Polizei Burgau nahm die Anzeige wegen Körperverletzung auf. Der Grund für den tätlichen Streit konnte noch nicht ermittelt werden. (AZ)