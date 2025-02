Fast Unmögliches im Doppelpack

Im Rahmen der Meisterfeier des Schützenvereins Röfingen wurde der neue Schützenkönig proklamiert. Es hatten sich 44 Schützen versucht. Mit einem 27,8 Teiler wurde Philipp Fluhr neuer Schützenkönig. Gewinner der Wanderscheibe wurde mit 7,0/16,5/26,1 Teiler Gesamt 49,6 Teiler 1. Schützenmeister Robert Weißenhorner.

Vereinsmeister in der Schützenklasse LG 1. Platz mit 3753 Ringen wurde ebenfalls Robert Weißenhorner. Schützenklasse LP: Bettina Gah 1. Platz 3432 Ringen. Meisterserie LG: 1. Platz Robert Weißenhorner 473 Ringe, 2. Platz Markus Vogel 468 Ringe. Meisterserie LP: Bettina Gah 432 Ringe, 2. Platz Roland Fiebich 432 Ringe.

Für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Bettina und Dominik Osterlehner geehrt. 25 Jahre Vereins- u. BSSB-Zugehörigkeit: Peter Weißenhorner, 40 Jahre Vereins- u. BSSB Zugehörigkeit Jürgen Kränzle. 50 Jahre Vereins- u. BSSB Zugehörigkeit: Josef Brendle, Ursula Hausotter, Anton Schuler, Günter Vogel, Johanna Weißenhorner, Josef Weißenhorner, Siegbert Wiederhut und Johann Zahler. Beim Preisschießen Festscheibe der Mitglieder passierte dann das noch nie da gewesene: Am ersten Tag sicherte sich Michael Weißenhorner mit einem 0,0 Teiler den nicht einholbaren 1. Platz, dahinter mit einem 2,0 Teiler auf Platz 2 Helmut Motzer und Markus Tausend mit einem 4,1 Teiler auf Platz 3. Gesamt nahmen hier 64 Mitglieder teil. Am selben Tag, nur wenige Stunden später, dann die nächste Sensation. Beim Offenen Schießen nahmen 79 Schützen teil. Hier erreichte Susanne Deutschenbauer noch einmal einen 0,0 Teiler und somit uneinholbar den 1. Platz. Bastian Osterlehner hat sich mit einem 21,2 Teiler auf den 2. Platz geschossen. Für den Dorfpokal hatten sich 52 Schützen versucht, am Ende hat sich diesen mit einem 1,0 Teiler Georg Brendle gesichert.

Mannschaftsschießen: 1. Platz mit 294 Punkten Mannschaft Feuerwehr 1, Schützen: Helmut Motzer, Philipp Fluhr, Jürgen Richter, Michael Mück. 2. Platz Tausender 306 Punkte, Schützen: Susanne Deutschenbauer, Markus Tausend, Josef Tausend, Stefan Hins.

Von links: Günter Vogel, Peter Weißenhorner, Ursula Hausotter, Josef Brendle, Josef Weißenhorner, Anton Schuler, Johanna Weißenhorner, Jürgen Kränzle, Johann Zahler, Siegbert Wiederhut, 1. Schützenmeister Robert Weißenhorner. Foto: Schützenverein Röfingen