Kirche wird zum Konzertsaal

Die Musikkapelle Röfingen hat die Röfinger Pfarrkirche St. Margareta in einen festlichen Klangraum verwandelt. Unter der Leitung von Dirigent Johannes Brendle boten die Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches Kirchenkonzert, zu dem auch Organist Easton Griffith aus Burgau zwei Stücke beitrug. Brendle eröffnete das Konzert mit der Fanfare Esprit von Douglas Court, gefolgt von der bekannten Ouvertüre aus der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel. Spannungsgeladen ging es weiter mit dem Sanctus von Fucik, gefolgt von Martin Scharnagls Hymne an den Tag, den der Herr uns gab. Ein Höhepunkt des Abends war sicherlich das Solostück My Dream für Tenorhorn und Orchester, welches David Vogg zum Besten gab.

Anschließend zeigte Easton Griffith mit Präludium und Fuge in G-Dur von Johann Ludwig Krebs, welche Klänge der Königin der Instrumente zu entlocken sind. Gekonnt und virtuos spielte Griffith das Rondo aus Henry Purcells Abdelazer Suite. Mit Stål Himmel bewiesen die 30 Musikerinnen und Musiker, wie berührend Musik sein kann: vom meditativen Anfangsklang hin zum prächtigen Gesamtklang – ein wahres Klangerlebnis. Mit Forever Young, dem Erfolgshit der Popgruppe Alphaville, stellten Linda Merk am Tenorsaxofon, Leonard Mayer am Bariton und Bernhard Brendle am Flügelhorn ihr Können mit Solopassagen unter Beweis. Das festliche Finale des Kirchenkonzerts bildeten Jacob de Haans Ammerland und Kein schöner Land von Kurt Gäble. „Die Musik bringt Körper, Seele und Geist ins Gleichgewicht“, sagte Moderatorin und Vereinsvorsitzende Gertrud Vogg, die mit den gewohnt passenden Worten durch den Abend führte. Dieses Gleichgewicht konnten die Zuhörer im rund einstündigen Konzert hörbar genießen. Das Publikum honorierte den Konzertabend mit stehendem Applaus und zahlreichen Spenden, welche der Tafel in Burgau zugutekommen.

