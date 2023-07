Sturzhelm verhindert womöglich Schlimmeres

Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr zwischen Burgau und Röfingen ist am Samstag, 8. Juli, ein Radfahrer verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr zwischen Burgau und Röfingen ist am Samstag, 8. Juli, ein Radfahrer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte eine 67-jährige Autofahrerin, die von Scheppach kommend in den Kreisel einfahren wollte, den Zweiradfahrer übersehen und fuhr ihm von hinten ins Rad. Der Mann stürzte zu Boden und zog sich dabei Prellungen im Bereich des Rückens und des Kopfes zu. Er trug einen Sturzhelm, der womöglich Schlimmeres verhinderte. Vorsorglich wurde der Verletzte ins Krankenhaus Günzburg gefahren. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Es entstand 1300 Euro Gesamtschaden. (AZ)