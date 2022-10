Zwei Unfallfluchten nach Schäden in Röfingen und Dürrlauingen

Die Polizei sucht Personen, die sich nach zwei Verkehrsunfällen aus dem Staub machten. In Roßhaupten wurde ein Wohnwagen, bei Mindelaltheim ein Auto beschädigt.

Zwischen Montag und Mittwoch wurde ein Wohnwagen, der am westlichen Ortsende von Roßhaupten in der Hauptstraße abgestellt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen Lastwagen handeln. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Außenspiegel wurde beschädigt

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Mittwochmorgen in Dürrlauingen. Gegen 6.30 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Lastwagen zwischen Mindelaltheim und Burgau unterwegs. Kurz nach der Bahnüberführung kam ihm ein weißer Kastenwagen entgegen, der teilweise über der Mittellinie fuhr. Es kam zu einer Berührung der Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher fuhr weiter in Richtung Mindelaltheim. Die Schadenshöhe beim Geschädigten beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)