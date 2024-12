Unbekannter Einbrecher in Roßhaupten unterwegs

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag wurde in Roßhaupten zweimal eingebrochen. Gegen 21 Uhr wurde der Täter in der Feldstraße vom Grundstückseigentümer in der Garage entdeckt. So berichtet es die Burgauer Polizei. Der Täter hatte sich unberechtigt Zutritt verschafft und flüchtete dann mit einem E-Scooter. Wahrscheinlich der gleiche Täter befand sich gegen 00.20 Uhr unberechtigt in einer Garage in der Hauptstraße, als er auch dabei vom Eigentümer bemerkt wurde und erneut mit seinem E-Scooter flüchtete. Gestohlen wurde ein Schutzhelm, Sachschaden entstand nicht. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, oder Beobachtungen zu einem E-Scooter-Fahrer im fraglichen Tatzeitraum machen können, sollen sich bitte unter 08222 96900 bei der Polizeiinspektion Burgau melden. (AZ)

