Im September sollen Arbeiten in der Hauptstraße losgehen

Schon seit Längerem beschäftigt sich der Rettenbacher Gemeinderat mit der Sicherung des Hangs und des damit verbundenen Rückbaus der dortigen gesperrten Treppenanlage in der Hauptstraße gegenüber dem ehemaligen Gasthof Kreuz. Das Gremium hatte sich seinerzeit für eine terrassenförmige Gestaltung sowie für einen straßenbegleitenden Gehweg ausgesprochen. Im südlichen Bereich erstreckt sich die Maßnahme auf in Privatbesitz befindlichen Grund, mit dem Eigentümer ist zwischenzeitlich eine Abstimmung in Bezug auf eine Beteiligung erfolgt. In Verbindung mit dem Abbruch der Mauer würde vermutlich die Zufahrtsstraße im oberen Bereich in Mitleidenschaft gezogen werden. Dort verläuft eine Trinkwasserleitung, die aufgrund ihres Alters möglicherweise ebenfalls erneuert werden sollte. In der jüngsten Sitzung des Rettenbacher Gemeinderats stellte Christopher Weigelt vom Burgauer Büro Peter Weigelt, Architekten und Ingenieure, die Planungen vor, inklusive des Gehwegs an der Hauptstraße. Rund 150.000 Euro netto betragen die Kosten für die Maßnahme, hinzu kämen Nettokosten in Höhe von rund 40.000 Euro für den Asphaltoberbau der Zufahrtsstraße sowie rund 30.000 Euro für die Erneuerung der Trinkwasserleitung, sollte dies erforderlich sein. Im September kann voraussichtlich mit den Maßnahmen begonnen werden.

