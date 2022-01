Schießen

vor 17 Min.

Bundesligafinale der Schützen findet statt – aber nicht in Neu-Ulm

Noch ist unklar, ob sich die Schützen des SV Waldkirch (hier Ole-Harald Aas) für das Bundesligafinale qualifizieren. Gewiss ist inzwischen jedoch, dass die Endrunde Anfang Februar in Garching-Hochbrück ausgetragen wird.

Plus Eigentlich hätte das Bundesligafinale der Schützen Anfang Februar 2022 in Neu-Ulm stattfinden sollen. Statt einer zeitlichen Verschiebung ändert sich nun der Ort.

Das Bundesligafinale der Schützen findet nun doch, wie ursprünglich vorgesehen, am 5./6. Februar statt. Allerdings nicht in Neu-Ulm, sondern auf der Anlage der Olympischen Spiele von 1972 in Garching-Hochbrück. Das hat das fünfköpfige Ligagericht des Deutschen Schützen-Bundes (DSB) mit 4:1 Stimmen entschieden und damit einem Einspruch gegen eine Verschiebung stattgegeben.

