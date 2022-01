Der SV Waldkirch setzt auf die Mischung aus Siegeswille und Respekt

Plus Der weite Weg zu Platz vier: Wie die Lustpistole-Schützen des SV Waldkirch doch noch ins Bundesliga-Finale einziehen könnten.

Es ist das Finale vor dem Finale. Für die Luftpistole-Schützen des SV Waldkirch geht es zum Rundenabschluss der Bundesliga Süd darum, sich von Platz sechs auf Rang vier zu verbessern und damit irgendwie den letzten Zug zur Endrunde zu erreichen. Grundvoraussetzung dafür sind zwei Siege am Wettkampfwochenende in Scheuring.