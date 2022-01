Schießen

18:56 Uhr

Pistoleros des SV Waldkirch II bleiben in der 2. Bundesliga

Plus An heimischen Ständen sichert der Luftpistole-Zweitligist SV Waldkirch II den Klassenerhalt. Wer in den Wettkämpfen gegen Raisting und Peiting punktet.

Von Martin Gah

Ihren Heimvorteil genutzt haben die Pistoleros des SV Waldkirch II zum Rundenabschluss in der 2. Bundesliga Süd. Im eigenen Vereinsheim fuhren die Holzwinkler Siege gegen die Teams aus Raisting und Peiting ein. Bereits ein Erfolg hätte genügt, um den Klassenerhalt ohne das Hintertürchen Relegation zu sichern.

