So startet der SV Waldkirch in die Luftpistole-Bundesliga

Plus Der Luftpistole-Bundesligist SV Waldkirch sieht sich eher im Keller als im Finale. Eine Olympiasiegerin ist nicht mehr dabei. Die Vorfreude ist dennoch groß.

Das kleinste Bundesliga-Dorf der Republik will auch diesmal für Furore sorgen. Und erneut startet der SV Waldkirch mit zwei Mannschaften in den obersten Ligen: Das unter Fans schon mal als LP One bezeichnete Aushängeschild des heimischen Schützenwesens tritt in der Bundesliga an, die Zweite der Holzwinkler startet in der 2. Bundesliga.

Anna Korakaki mag nicht mehr

In der Erstligamannschaft gibt es im Vergleich zur zurückliegenden Saison zwei personelle Veränderungen. Nicht mehr im Kader sind die griechische Olympiasiegerin Anna Korakaki und die polnische Nationalschützin Klaudia Bres. Schütze und Teammanager Sebastian Kugelmann begründet diese Personalentscheidungen mit unterschiedlichen Vorstellungen auf beiden Seiten. Konkret sagt er, Korakaki habe bereits seit zwei Jahren kein Interesse mehr bekundet, in der Bundesliga mitschießen zu wollen und Bres habe zunächst zugesagt, sei dann aber mit der Saisonplanung nicht zufrieden gewesen und habe ihre Teilnahme wieder zurückgezogen. Für die bei Wettkämpfen verfügbare Ausländer-Position steht freilich weiterhin der Serbe Dimitrije Grgic zur Verfügung.

