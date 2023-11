Schießen

05:55 Uhr

Vor den Fans des SV Waldkirch will Susanne Neisinger voll punkten

Plus Seit acht Jahren schießt Susanne Neisinger für den Luftpistole-Bundesligisten SV Waldkirch. Wie sie sich auf den nun anstehenden Heimkampf in Burgau einstimmt.

Von Martin Gah

Das gibt wieder ein Riesenspektakel: Jede Menge Weltklasse-Aktive werden am Start sein, wenn der SV Edelweiß Waldkirch am Wochenende 11./12. November 2023 Gastgeber für den Wettkampfzirkus der Luftpistole-Bundesliga ist. Für die Gastgeber geht es in ihrem Heimkampf in der Grundschul-Turnhalle in Burgau zunächst einmal darum, den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern. Bei idealem Verlauf könnten sie hinterher vielleicht sogar wieder aufs Bundesliga-Finale schielen, das Anfang Februar 2024 in Neu-Ulm ausgetragen wird. Für die Holzwinkler an die Stände tritt unter anderem Susanne Neisinger.

Die Schützin ist seit 2015 bei Edelweiß Waldkirch. Damals stieg das Team gerade aus der Bayernliga in die 2. Bundesliga auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

