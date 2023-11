Luftpistole-Bundesligist SV Waldkirch stemmt sich gegen das Abstiegsgespenst

Plus Mit zwei ganz knappen Heimsiegen entledigt sich der Luftpistole-Bundesligist SV Waldkirch seiner größten Sorgen. Die Fans machen in Burgau ordentlich Lärm.

Große Freude beim SV Edelweiß Waldkirch: Nach einem gelungenen Heimkampf-Wochenende mit zwei knappen 3:2-Erfolgen dürften der heimische Luftpistole-Bundesligist die Abstiegsgefahr bereits gebannt haben. Die Fans spielten dabei eine wesentliche Rolle. Aber vor allem die Form der Akteure stimmte. Trainerin Elfriede Weigelt sollte hinterher frohlocken, die Ihren hätten haargenau die Wunschvorstellung erfüllt.

Schon beim Einmarsch der Akteure sorgten die Fans mit Hupen und Kuhglocken für Getöse. Besonders herzlich wurde Matthias Holderried begrüßt. Er war wochenlang krank und konnte deshalb erst jetzt ins Liga-Geschehen eingreifen. Auf Position eins hatte er am ersten Wettkampftag mit dem achtmaligen österreichischen Meister Richard Zechmeister, aber auch mit sich selbst zu kämpfen, erreichte lediglich 373 Ringe und verlor deutlich. Seine 382 Ringe im Duell mit dem Letten Emils Vasermanis (SV Hitzhofen-Oberzell) allerdings brachten seinem Team einen etwas überraschenden Zähler ein, der letztlich mitentscheidend für den Mannschaftserfolg war.