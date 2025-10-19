Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Schlägereien auf einer Party in Kammeltal

Kammeltal

Schlägereien auf einer Party in Kammeltal

Auf einer öffentlichen Party kam es in der Nacht zu mehreren Auseinandersetzungen. Die Beteiligten verletzten einander, einer musste im Krankenhaus behandelt werden.
    • |
    • |
    • |
    Auf einer Party in Kammeltal kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntags zu handgreiflichen Auseinandersetzungen.
    Auf einer Party in Kammeltal kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntags zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    In Kammeltal ist es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen auf einer öffentlichen Party gekommen. Wie die Polizei mitteilt, geriet gegen 1 Uhr ein 19-Jähriger mit einem 20-Jährigen in ein Streitgespräch. Im Verlauf des Streits schlugen sich die beiden Männer mit der Faust ins Gesicht und erlitten beide dadurch Nasenbluten, so die Polizei. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Gegen 2 Uhr kam es zwischen einem 27-jährigem Mann und einem 18-Jährigen ebenfalls zu einem Streit. Auch hier schlugen die beiden Kontrahenten mit den Fäusten aufeinander ein und erlitten dadurch Prellungen am Kopf, heißt es im Pressebericht. Einer der Beteiligten musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Bei allen Auseinandersetzungen war eine erhebliche Menge Alkohol im Spiel. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden