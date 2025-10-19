Schlägereien auf einer Party in Kammeltal

In Kammeltal ist es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen auf einer öffentlichen Party gekommen. Wie die Polizei mitteilt, geriet gegen 1 Uhr ein 19-Jähriger mit einem 20-Jährigen in ein Streitgespräch. Im Verlauf des Streits schlugen sich die beiden Männer mit der Faust ins Gesicht und erlitten beide dadurch Nasenbluten, so die Polizei. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Gegen 2 Uhr kam es zwischen einem 27-jährigem Mann und einem 18-Jährigen ebenfalls zu einem Streit. Auch hier schlugen die beiden Kontrahenten mit den Fäusten aufeinander ein und erlitten dadurch Prellungen am Kopf, heißt es im Pressebericht. Einer der Beteiligten musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Bei allen Auseinandersetzungen war eine erhebliche Menge Alkohol im Spiel. (AZ)

