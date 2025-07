Mit 360 Gulden erbaut: So hat sich Autenrieder bis heute entwickelt

Rudolf Feuchtmayr kann es selbst kaum glauben. Die Zahl, die vor ihm aufleuchtet, sieht gewaltig aus: 375. Seit genau so vielen Jahren wird in der Autenrieder Schlossbrauerei Bier gebraut. Nicht jedes Unternehmen kann auf eine so lange Tradition zurückblicken. Und nicht jeder Firmenchef erlebt in seiner Laufbahn gleich mehrere große Jubiläen. Geschäftsführer Feuchtmayr hat eine gewisse Übung, nach dem „runden Geburtstag“ im Jahr 2000 organisiert er ein Vierteljahrhundert später das nächste Jubiläum. Unglaublich viel sei in diesem relativ kurzen Zeitraum passiert, ganz nebenbei auch eine Corona-Pandemie überstanden worden. Feuchtmayr blickt zurück, wie das Unternehmen sich verändert hat, und schaut voraus, in welche Neuerung heuer investiert und wie am 13. April gefeiert wird.

