Bei diesem schweren Verkehrsunfall kommen Schminke und Drohne zum Einsatz

Das Bild, das sich hier in Konzenberg bietet, ist ein katastrophales. Ein vorbeikommender Passant erkundigt sich, was denn passiert sei: Aus dem Fahrsilo gegenüber des Konzenberger Friedhofs ragt der Pflug eines Traktors in die Fahrbahn. Darunter hat sich ein dunkelblauer VW-Polo verkeilt. Vermutlich hat die Fahrerin schlichtweg das sich rückwärts auf die Straße bewegende landwirtschaftliche Gefährt übersehen. Ein Stück dahinter ist ein anderes Auto in eine Gartenmauer gefahren. Zum Glück ist der schreckliche Unfall nur inszeniert, zwei Feuerwehren üben hier den Ernstfall. Wie das abläuft, wie viele Leute und Geräte es braucht und warum solche Übungen so wichtig sind.

