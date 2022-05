Polizei sucht Zeugen: Umgesägter Maibaum fällt auf ein Haus

Unbekannte sägen in der Mainacht den 15 Meter langen Maibaum in Schnuttenbach um. Der fällt auf ein Haus und bleibt in der Stromleitung hängen. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Fazit der Polizei zur Mainacht fällt in diesem Jahr mit weniger Vorfällen positiv aus. Wäre da nicht die unrühmliche Tat, die sich in der Nacht auf Sonntag gegen 2.05 Uhr ereignete. Laut Polizei sägten mehrere unbekannte Personen mit einer akkubetriebenen Kettensäge den rund 15 Meter langen Maibaum im Offinger Ortsteil Schnuttenbach um. Der Maibaum stürzte anschließend in ein Wohnhaus und blieb mit der Krone in der Stromleitung hängen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Baum erst bergen, nachdem der Strom abgestellt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Der Versuch in Gundremmingen scheiterte

Laut Polizei versuchten gegen 2 Uhr mindestens vier Personen am Rathausplatz in Gundremmingen, den Maibaum umzusägen. Hierzu sägten sie mit einer akkubetriebenen Kettensäge den umgebenden Holzzaun um. Noch bevor die Täter sich dem Maibaum selbst widmen konnten, flüchteten sie mit zwei Fahrzeugen, einem grauen VW Caddy und einem schwarzen 3er-BMW. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Sachbeschädigungen besteht, muss durch weitere Ermittlungen geklärt werden. Die umliegenden Gemeinden wurden sogleich darüber informiert und organisierten eine Nachtwache für ihre Maibäume. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)