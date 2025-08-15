Schulamtsdirektor: „Lasst uns die Freude am Lernen wachhalten!“

Während die Kinder und Jugendlichen im Landkreis Günzburg in den Sommerferien die schulfreie Zeit genießen, sind für das kommende Schuljahr viele Vorkehrungen bereits getroffen. Was alles im Hintergrund passiert ist, verrät Schulamtsdirektor Thomas Schulze im Gespräch. Er kennt die Herausforderungen, vor denen die Schulen des Landkreises derzeit stehen, sei es ein Mangel an fertig ausgebildeten Lehrkräften, der Sprachstand der Kinder oder auch das Thema Inklusion. Doch es gebe auch viele Chancen, die in den Bildungsstätten schlummern, und Bereiche, in denen die Schulen der Region Vorreiter seien.

