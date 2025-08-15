Icon Menü
Schulamtsdirektor Schulze über Chancen und Herausforderungen: Freude am Lernen in Günzburg

Landkreis Günzburg

Schulamtsdirektor: „Lasst uns die Freude am Lernen wachhalten!“

Thomas Schulze kennt die Herausforderungen, denen die Schulen im Landkreis Günzburg trotzen. Doch es gebe auch Chancen wie die Demokratieerziehung, die Mut machen.
Von Celine Theiss
    Digitale Medien können laut dem Schulamtsdirektor eine Bereicherung für den Unterricht sein. In der Grundschule in Scheppach haben sich iPads im Schulalltag etabliert.
    Digitale Medien können laut dem Schulamtsdirektor eine Bereicherung für den Unterricht sein. In der Grundschule in Scheppach haben sich iPads im Schulalltag etabliert. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

    Während die Kinder und Jugendlichen im Landkreis Günzburg in den Sommerferien die schulfreie Zeit genießen, sind für das kommende Schuljahr viele Vorkehrungen bereits getroffen. Was alles im Hintergrund passiert ist, verrät Schulamtsdirektor Thomas Schulze im Gespräch. Er kennt die Herausforderungen, vor denen die Schulen des Landkreises derzeit stehen, sei es ein Mangel an fertig ausgebildeten Lehrkräften, der Sprachstand der Kinder oder auch das Thema Inklusion. Doch es gebe auch viele Chancen, die in den Bildungsstätten schlummern, und Bereiche, in denen die Schulen der Region Vorreiter seien.

