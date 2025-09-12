Polizei verstärkt zum Schulanfang die Kontrollen

In wenigen Tagen beginnt das neue Schuljahr. Insbesondere die Erstklässlerinnen und Erstklässler werden mit einem neuen Lebensabschnitt voller Herausforderungen – auch im Straßenverkehr – konfrontiert. Die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg steht nun wieder besonders im Fokus der Polizei, die deswegen auch erneut verstärkte Kontrollen ankündigt. Vom 16. September bis einschließlich 3. Oktober führt die Polizei bayernweit die jährlich wiederkehrenden Aktionstage „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ durch. Im Rahmen stationärer und mobiler Kontrollen überwachen die Polizistinnen und Polizisten im Schutzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, zu dem auch der Landkreis Günzburg gehört, nun wieder verstärkt die Schulwege vor dem täglichen Schulbeginn und nach dem Unterrichtsende.

Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Zahl der Schulwegunfälle in 2024 unverändert (70). Bedauerlicherweise stieg die Zahl der verletzten Schüler leicht an (79), wobei die Zahl der schwerverletzten Schüler rückläufig ist und von zwölf auf sieben sank. 72 Schüler wurden leichtverletzt. Der größte Anteil an Verunfallten war mit dem Fahrrad unterwegs (42), gefolgt von Fußgängern (15). Diese beiden Gruppen stellen somit den Hauptanteil der Geschädigten dar. Erfreulich sei, dass sich erneut keine Unfälle in Bereichen ereigneten, die durch Schülerlotsen oder die Polizei überwacht beziehungsweise geregelt wurden.

Zusätzlich zu den ganzjährig durchgeführten Schulwegkontrollen, überwachen die Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West im Aktionszeitraum schwerpunktmäßig die Halteverbote und Geschwindigkeitsbeschränkungen im Nahbereich von Schulen und Kindergärten, die richtige Sicherung von Kindern in Fahrzeugen, aber auch die Verkehrssicherheit der Fahrräder der jungen Verkehrsteilnehmer. Neben der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ finden zwischen dem 16. und 19. September die landesweiten Aktionstage zur Überwachung der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht statt.

Zu viele Menschen sterben bei Unfällen, weil sie nicht angegurtet sind

Der Anteil der nicht gesicherten Autoinsassen an den getöteten Pkw-Insassen in Bayern ist im Vergleich zum Vorjahr zwar rückläufig ist, dennoch sterben nach wie vor zu viele Menschen, weil sie nicht angegurtet sind. 2024 kamen bayernweit 214 Menschen in Autos ums Leben, wovon 36 Personen nicht den erforderlichen Sicherheitsgurt trugen. Dabei kam ein Kind ums Leben, das ungesichert mitfuhr. Fehlende oder unzureichende Sicherung von Kindern in Kraftfahrzeugen stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar und wird von den Beamtinnen und Beamten konsequent geahndet.

Diese Tipps gibt die Polizei für den sicheren Schulweg:

Eltern sollten den Schulweg gemeinsam mit ihren Kindern üben.

Der kürzeste Schulweg ist nicht immer der sicherste.

Eltern sollten ein Vorbild im Straßenverkehr sein.

Kinder sollten helle und gut sichbare Kleidung auf dem Weg zur Schule tragen (Reflektoren, Warnwesten, Leuchtmittel).

Fahrräder müssen den Bestimmungen der StVO entsprechen (Beleuchtung, Bremsen, Reflektoren).

Autofahrten zur Schule sollten vermieden werden. Kinder müssen eigene Erfahrungen sammeln, um sich sicher im Straßenverkehr bewegen zu können. (AZ)