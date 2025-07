Tunerzene kontrolliert: Polizei ahndet zahlreiche Verstöße

Am Dienstagabend haben im Bereich Günzburg und Ichenhausen mehrere Kontrollen von Verkehrsteilnehmern, die offensichtlich der Tunerszene angehören, stattgefunden. So wurde ein 19-jähriger Pkw-Führer angehalten, dessen Fahrwerk laut Polizeibericht nicht ordnungsgemäß eingetragen war. Dieser missachtete das Anhalte-Signal und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, was ihm jedoch nicht gelang. Ein 23-Jähriger wurde ebenso angehalten, wobei die Beamten eigenen Angaben nach feststellten, dass die Fahrwerksfedern nicht eingetragen waren. Bei einer weiteren Kontrolle wurde ein 20-Jähriger mit unzulässig verbauten Halogenlampen an seinem Pkw festgestellt. Das Fahrzeug eines 33-Jährigen war derart tiefergelegt, dass Schleifspuren am Kotflügel entstanden waren. Die Weiterfahrt der Verkehrsteilnehmer wurde unterbunden oder eingeschränkt. Gegen alle wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)

