Ewige Profess: Schwester Maria Magdalena verschreibt sich ganz dem Leben im Kloster

Das Kloster Wettenhausen erlebte einen besonderen Tag, als Schwester Maria Magdalena Braun OP am vergangenen Sonntag ihre Ewige Profess ablegte. Unter feierlichen Klängen und begleitet von ihren Mitschwestern, zog die Professin mit einem strahlenden Lächeln in die Pfarrkirche Wettenhausen ein.

Der festliche Gottesdienst, der diesen bedeutsamen Schritt im Leben von Schwester Maria Magdalena Braun markierte, wurde von Weihbischof Florian Wörner geleitet und von einer stattlichen Anzahl von 19 Priestern mitgefeiert. Der Bischof ermunterte mit bewegenden Worten zum einen die Ordensfrau, ihren Weg beharrlich weiterzugehen, und führte zum anderen den zahlreich erschienenen Gläubigen diese wegweisende Entscheidung für das Glaubensleben als mutigen Schritt in der heutigen Gesellschaft vor Augen. In der sich anschließenden Profess versprach die 30-Jährige in die Hände der Priorin Schwester M. Theresia Mende Armut, Keuschheit und Gehorsam. Die liturgischen Handlungen vermittelten die tiefe spirituelle Bedeutung dieses Versprechens, das die Schwester vor Gott und der Gemeinschaft ablegte.

Musikalisch untermalt wurde die Zeremonie vom Kirchenchor Schwörzkirch, dem Heimatort von Schwester Maria Magdalena Braun. Die bewegenden Gesänge des Chores erfüllten die Pfarrkirche Wettenhausen und verliehen der Feierlichkeit eine besondere Atmosphäre. Dabei wurden sie von Marcus Pflieger an der Orgel und Rainer Hauf an der Trompete begleitet. Die harmonischen Klänge der Instrumente trugen zur tiefen Andacht der Anwesenden bei und machten den Gottesdienst zu einem musikalischen Hochgenuss.

Die Feier der Ewigen Profess von Schwester Maria Magdalena war ein besonderes Ereignis für das Kloster Wettenhausen. Foto: Kloster Wettenhausen

Die Schwesterngemeinschaft von Wettenhausen und die anwesenden Verwandten waren erfüllt von großer Freude, „Ein wunderbarer Tag für die Schwesterngemeinschaft in Wettenhausen!“, resümierte die Priorin. Vor dem Kirchenportal warteten die Kinder des Kneipp-Kinderhauses Wettenhausen, um der beliebten Erzieherin zu gratulieren und sie mit Seifenblasen und bunten Tüchern in Empfang zu nehmen.

„Ein großes Fest des Glaubens“, freute sich ein Gottesdienstbesucher und gesellte sich ebenfalls in die nicht enden wollende Schar der Gratulanten. Und schließlich konnten Familie, Freunde und die Schwesterngemeinschaft im festlich geschmückten Klosterhof dieses besondere Ereignis feiern. „Dieser Tag wird mir immer in Erinnerung bleiben“, sagte die strahlende Schwester Magdalena und eilte in die Kirche zu einer abschließenden Dankandacht. (AZ)