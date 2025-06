Schwimmkurs unter dem Pavillon: Janine Berger gewöhnt Kinder im mobilen Becken an das Wasser

Die sechsjährige Lale schwebt auf dem Wasser. Sie hat die Arme und Beine von sich gestreckt. Die orangefarbene Schwimmbrille auf der Nase, schaut sie gelassen die Decke des Pavillons über sich an. „Als ob du nie was anderes gemacht hättest“, sagt Janine Berger und lächelt. Sie ist stolz auf ihre Schülerin, die vor kurzem noch Angst und Scheu vor dem Wasser hatte. Heute bewegt sie sich sicher und selbstständig in dem Element. Janine Berger führt das Vorschulkind seit rund zwei Wochen an das Schwimmen heran – in besonderer Umgebung.

Pauline Held Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bubesheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Janine Berger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis