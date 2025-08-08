Sebastian Rommel will Burtenbachs Bürgermeister werden

Die Freie Wählervereinigung (FWV) Burtenbach nominiert Sebastian Rommel als ihren Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters der Marktgemeinde Burtenbach für die Kommunalwahl 2026. Der 43-jährige Verwaltungsjurist und Regierungsdirektor wurde vom Vorstand einstimmig vorgeschlagen und soll auf der Nominierungsversammlung im Herbst offiziell bestätigt werden.

FWV: Erfahrung und Engagement für Burtenbach

Sebastian Rommel, ein gebürtiger Burtenbacher, verfüge über umfassende Qualifikationen für das Bürgermeisteramt, heißt es in einer Pressemitteilung der FWV. Nach seinem Jurastudium war er als Rechtsanwalt tätig und sammelte anschließend in der öffentlichen Verwaltung langjährige Führungserfahrung als Sachgebietsleiter und stellvertretender Leiter eines Finanzamts. Seit 2014 ist Rommel Mitglied des Marktgemeinderats. Der Vorsitzende der Freien Wählervereinigung, Fabian Dolde, zeigt sich überzeugt: „Sebastian Rommel wird für einen Ausgleich zwischen allen Akteuren in der Gemeindepolitik sorgen und ein Bürgermeister für alle Einwohnerinnen und Einwohner sein.“ Er ergänzt: „Rommel vereint Führungserfahrung in der Verwaltung, eine breite Verankerung im Gemeindeleben und politische Erfahrung in der Ortspolitik. Diese ideale Mischung hat den Vorstand unserer Wählervereinigung überzeugt.“

Neben seiner beruflichen Laufbahn ist Rommel, der verheiratet ist und zwei Töchter hat, vielfältig ehrenamtlich engagiert. Er ist unter anderem Vertrauensmann des örtlichen Kirchenvorstands und Mitglied der Kirchenleitung des evangelischen Dekanats Neu-Ulm. Als Bezirksvorsitzender der überparteilichen Europa-Union setzt er sich zudem für ein föderales Europa ein. Rommel formuliert seine Ziele klar: „Ich will einen fairen Dialog mit den Menschen führen und gemeinsam an der Weiterentwicklung unserer Marktgemeinde arbeiten.“ Besonders wichtig seien ihm hierbei die innerörtliche Entwicklung sowie die Förderung des Vereinslebens. (AZ)