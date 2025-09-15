Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Sechs Verkehrsunfälle auf A7 und A8: Verkehrspolizei mahnt zu Vorsicht bei Regen

Günzburg/Neu-Ulm

Sechs Verkehrsunfälle bei regennasser Fahrbahn auf der A7 und der A8

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam es auf der Autobahn zu einer Reihe an Unfällen. Die Beteiligten blieben unverletzt. An den Pkws entstand hoher Schaden.
    • |
    • |
    • |
    Die Verkehrspolizei Günzburg rät bei nasser Fahrbahn zu Vorsicht und einer reduzierten Fahrgeschwindigkeit.
    Die Verkehrspolizei Günzburg rät bei nasser Fahrbahn zu Vorsicht und einer reduzierten Fahrgeschwindigkeit. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Im Zuständigkeitsbereich der Verkehrspolizei Günzburg hat es am Sonntag aufgrund des starken Regens mehrmals gekracht. Insgesamt sechs Mal rückten die Beamten zu Unfällen auf der Autobahn aus, die sich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ereignet hatten.

    Sachschaden im sechsstelligen Bereich: Unfall auf der A8 bei Jettingen-Scheppach

    Um sechs Uhr morgens passierte der erste Unfall: Eine 36-jährige Autofahrerin geriet bei dem Versuch, auf der A8 zwischen Burgau und Günzburg in Richtung Stuttgart einen Lkw zu überholen, ins Schleudern. Sie prallte gegen eine Betongleitwand. Die Frau blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden.

    Etwa zeitgleich geriet laut Polizei ein Ehepaar mit seinem Pkw in der Gegenrichtung auf Höhe von Jettingen-Scheppach ins Schleudern. Der 43-jährige Fahrer wollte ein anderes Auto überholen. Aufgrund von Aquaplaning habe sich sein Fahrzeug mehrfach gedreht und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchbrach den Wildschutzzaun und wurde erst durch mehrere Bäume gestoppt, die dadurch schwer beschädigt wurden, so die Polizei. Die beiden Insassen sowie ein mitgeführter Hund blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag. Mehrere beschädigte Bäume mussten gefällt und das Unfallfahrzeug abgeschleppt werden.

    Autobahnkreuz Ulm/Elchingen: Unfall wegen Aquaplanings

    Ähnlich erging es einem 57-Jährigen auf der A7 in Richtung Würzburg. Zwischen Nersingen und dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen fuhren nach Angaben der Polizei mehrere Fahrzeuge bei Regen im dichten Verkehr hintereinander. Als das vorausfahrende Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen musste, verlor der dahinter fahrende 57-Jährige aufgrund Aquaplanings die Bodenhaftung und schleuderte mit der linken Fahrzeugseite in die Mittelschutzplanke. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Auch hier wurde niemand verletzt.

    Im Lauf des Tages kam es zu drei weiteren, ähnlichen Verkehrsunfällen. Die Verkehrspolizei Günzburg mahnt insbesondere bei regennasser Fahrbahn zu besonderer Vorsicht und einer reduzierten Fahrgeschwindigkeit. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden