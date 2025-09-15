Sechs Verkehrsunfälle bei regennasser Fahrbahn auf der A7 und der A8

Im Zuständigkeitsbereich der Verkehrspolizei Günzburg hat es am Sonntag aufgrund des starken Regens mehrmals gekracht. Insgesamt sechs Mal rückten die Beamten zu Unfällen auf der Autobahn aus, die sich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ereignet hatten.

Sachschaden im sechsstelligen Bereich: Unfall auf der A8 bei Jettingen-Scheppach

Um sechs Uhr morgens passierte der erste Unfall: Eine 36-jährige Autofahrerin geriet bei dem Versuch, auf der A8 zwischen Burgau und Günzburg in Richtung Stuttgart einen Lkw zu überholen, ins Schleudern. Sie prallte gegen eine Betongleitwand. Die Frau blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden.

Etwa zeitgleich geriet laut Polizei ein Ehepaar mit seinem Pkw in der Gegenrichtung auf Höhe von Jettingen-Scheppach ins Schleudern. Der 43-jährige Fahrer wollte ein anderes Auto überholen. Aufgrund von Aquaplaning habe sich sein Fahrzeug mehrfach gedreht und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchbrach den Wildschutzzaun und wurde erst durch mehrere Bäume gestoppt, die dadurch schwer beschädigt wurden, so die Polizei. Die beiden Insassen sowie ein mitgeführter Hund blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag. Mehrere beschädigte Bäume mussten gefällt und das Unfallfahrzeug abgeschleppt werden.

Autobahnkreuz Ulm/Elchingen: Unfall wegen Aquaplanings

Ähnlich erging es einem 57-Jährigen auf der A7 in Richtung Würzburg. Zwischen Nersingen und dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen fuhren nach Angaben der Polizei mehrere Fahrzeuge bei Regen im dichten Verkehr hintereinander. Als das vorausfahrende Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen musste, verlor der dahinter fahrende 57-Jährige aufgrund Aquaplanings die Bodenhaftung und schleuderte mit der linken Fahrzeugseite in die Mittelschutzplanke. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Auch hier wurde niemand verletzt.

Im Lauf des Tages kam es zu drei weiteren, ähnlichen Verkehrsunfällen. Die Verkehrspolizei Günzburg mahnt insbesondere bei regennasser Fahrbahn zu besonderer Vorsicht und einer reduzierten Fahrgeschwindigkeit. (AZ)