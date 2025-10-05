Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Silageballen zerstört und Graffiti in Konzenberg: Hinweise gesucht!

Ettenbeuren/Konzenberg

Silageballen aufgeschlitzt und Graffiti am Garagentor: Wer hat etwas beobachtet?

In der Nacht zum Feiertag wurden im Kammeltal mehrere Silageballen aufgeschlitzt. Außerdem wurde in Konzenberg ein Garagentor beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unbekannter hat Silageballen aufgeschlitzt.
    Ein Unbekannter hat Silageballen aufgeschlitzt. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)

    Die Polizei Burgau berichtet von zwei Sachbeschädigungen. In der Nacht von Donnerstag auf den Feiertag sind in der Nähe des Radweges zwischen Egenhofen und Ettenbeuren mehrere Silageballen durch einen unbekannten Täter aufgeschlitzt worden. Der Gesamtschaden beträgt rund 350 Euro. Am vergangenen Freitag teilte außerdem eine 42-Jährige telefonisch bei der Polizei Burgau mit, dass in der vergangenen Nacht ihr Garagentor in Konzenberg durch ein Graffiti beschmiert wurde. Der Schaden beträgt hier etwa 250 Euro. Hinweise in beiden Fällen sollen an die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 gerichtet werden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden