Silageballen aufgeschlitzt und Graffiti am Garagentor: Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei Burgau berichtet von zwei Sachbeschädigungen. In der Nacht von Donnerstag auf den Feiertag sind in der Nähe des Radweges zwischen Egenhofen und Ettenbeuren mehrere Silageballen durch einen unbekannten Täter aufgeschlitzt worden. Der Gesamtschaden beträgt rund 350 Euro. Am vergangenen Freitag teilte außerdem eine 42-Jährige telefonisch bei der Polizei Burgau mit, dass in der vergangenen Nacht ihr Garagentor in Konzenberg durch ein Graffiti beschmiert wurde. Der Schaden beträgt hier etwa 250 Euro. Hinweise in beiden Fällen sollen an die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 gerichtet werden. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Garagentor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis