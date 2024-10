Solar-Firma ESS Kempfle aus Leipheim meldet Insolvenz an

Die wirtschaftliche Lage der Leipheimer Solarfirma ESS Kempfle hat sich weiter verschlechtert. Wie aus dem Insolvenzregister hervorgeht, hat das Unternehmen am 1. Oktober 2024 Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Memmingen eröffnete das Verfahren aufgrund von Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. ESS Kempfle strebt eine Sanierung in Eigenverwaltung an. Zum Insolvenzverwalter wurde Arndt Geiwitz aus Ulm bestellt.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unternehmens zeichnen sich bereits seit einiger Zeit ab. In einer Pressemitteilung der Firma wurde der bereits erfolgte Stellenabbau öffentlich gemacht. Vor wenigen Monaten legte Firmenchef Wolfgang Kempfle dem Amtsgericht Neu-Ulm einen Sanierungsplan vor, um die Geschäfte zu stabilisieren. Gründe für die Schieflage sind laut dem Unternehmen unter anderem stark gefallene Marktpreise und die zunehmende Konkurrenz durch Handwerksbetriebe wie Dachdecker und Elektriker, die ebenfalls Photovoltaikanlagen anbieten.

Solarfirma aus Leipheim musste Umsatzerwartung drastisch senken

Noch vor einem Jahr sah die Lage für ESS Kempfle deutlich besser aus: Das Unternehmen plante für 2024 mit einem Umsatz von 50 Millionen Euro und der Installation von rund 1500 PV-Anlagen in Süddeutschland. Angesichts des Preisverfalls bei Solarmodulen und Speichersystemen musste die Firma jedoch ihre Umsatzerwartung drastisch auf 20 Millionen Euro senken. Dies entspricht etwa 600 bis 700 installierten Photovoltaikanlagen. Die Insolvenzgläubiger sind nun aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 30. Dezember 2024 beim Sachwalter schriftlich anzumelden. (AZ mit rag)