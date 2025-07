Sommerzeit, Einbruchszeit im Kreis Günzburg? So können Sie sich schützen

Der Urlaub steht bevor, die Koffer sind gepackt. Bevor es losgehen kann, wird noch einmal geprüft, ob wirklich alle Fenster geschlossen sind und die Haustür abgesperrt ist. Doch bei manchen bleibt ein mulmiges Gefühl. Denn Häuser und Wohnungen, die verlassen aussehen, können im Visier von Einbrechern landen. Auch im Landkreis Günzburg kommt es jährlich zu sogenannten Wohnungseinbruchdiebstählen. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und das Netzwerk Zuhause sicher e. V. geben Tipps, wie man sich schützen kann, und erklären, wie man sich im Ernstfall verhalten soll.

Einbrüche im Landkreis Günzburg: Polizei erkennt keinen Sommertrend

Das Polizeipräsidium berichtet auf Anfrage, dass sich im Landkreis nur eine sehr geringe Anzahl an Wohnungseinbruchdiebstählen ereignen. Im Jahr 2020 gab es 19, 2021 waren es 13, 2022 ereigneten sich 22 Fälle und in den folgenden Jahren 2023 und 2024 sank die Zahl wieder auf jeweils 16 Einbrüche mit Diebstahl. Im gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums sind die Einbruchzahlen während der Coronapandemie gesunken. Da die Fallzahl so gering ist, kann sich laut Polizei kein aussagekräftiger Trend ablesen werden, „eine Häufung der Einbruchszahlen in den Sommermonaten kann insgesamt jedoch nicht festgestellt werden“. Das Polizeipräsidium gibt an, dass die Zahlen der Wohnungseinbruchsdiebstähle im Zehn-Jahres-Vergleich deutlich rückläufig sind. Was im Landkreis allerdings immer wieder hervorsticht, sind Einbrüche in Firmen und Geschäfte oder auch einzelne hohe Schadenssummen.

Es gibt Vorkehrungen, die Eigenheimbesitzer und Mieter treffen können, bevor sie für längere Zeit abwesend sind. Die Polizei rät, Türen und Fenster immer vollständig zu schließen – gekippte Fenster sind kein Hindernis für Einbrecher und gelten außerdem für Versicherungen als geöffnet. Zeitschaltuhren für Lichtquellen oder Rollläden können Anwesenheit simulieren. Briefkästen können regelmäßig durch Nachbarn oder Angehörige geleert werden. Auch sollten Urlaubspläne nicht in sozialen Netzwerken geteilt werden. Die Polizei rät, hochwertige Gegenstände zu sichern, am besten in einem Safe oder bei längerer Abwesenheit in einem Bankschließfach.

Alarmanlagen, mechanische Sicherungen, Bewegungsmelder: Tipps zur Sicherung des Eigenheims

Alarmanlagen oder spezielle mechanische Sicherungen, beispielsweise Pilzkopfverriegelungen an Fenstern, erhöhen den Schutz erheblich, so die Polizei. Bewegungsmelder mit Licht seien als erste Hürde ebenfalls sehr wirksam. Ein weiterer Tipp: Nachbarschaftshilfe aktivieren – „aufmerksame Nachbarn sind einer der besten Einbruchschutzfaktoren“. Was laut Polizei in jedem Fall vermieden werden soll, ist Reisefotos oder Abwesenheit in Echtzeit in sozialen Netzwerken posten. Das lade potenzielle Täter förmlich ein. Rollos sollten nicht über Tage dauerhaft geschlossen sein, denn das signalisiert eindeutig Abwesenheit.

Icon Vergrößern Viele Menschen stellen gerne ihre Urlaubsfotos in die sozialen Medien. Das kann auch Kriminelle anlocken. Foto: Christin Klose, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Viele Menschen stellen gerne ihre Urlaubsfotos in die sozialen Medien. Das kann auch Kriminelle anlocken. Foto: Christin Klose, dpa (Symbolbild)

Lange unbeachtete Werbeprospekte oder Zeitungen vor der Haustür können ein Hinweis auf ein leerstehendes Haus sein. Und egal, wie gut man sie versteckt: Schlüssel außerhalb des Hauses, etwa unter Fußmatten oder Blumentöpfen, werden von Tätern gefunden. Denn sie kennen die üblichen Verstecke. Das Netzwerk Zuhause sicher empfiehlt außerdem vorsorglich eine Liste der Wertsachen zu erstellen. „Gegenüber der Versicherung helfen Kaufbelege und eine Wertgegenstandsliste bei der Schadenabrechnung“, teilt der gemeinnützige Verein mit. In einer solchen Liste können zudem Individualnummern angegeben, Kaufbelege angehangen und auf Fotos verwiesen werden.

Auffällige Beobachtungen: Aufmerksame Nachbarn können Einbrüche verhindern

Nachbarinnen und Nachbarn können Einbrüche verhindern, wenn sie gewisse Beobachtungen machen. So muss man aufmerksam werden, wenn unbekannte Personen wiederholt das Grundstück betreten oder auskundschaften. Ein weiteres Indiz für einen geplanten Einbruch können laut Polizei Fahrzeuge mit fremden Kennzeichen sein, die mehrfach langsam durch die Straße fahren oder längere Zeit parken. Bei Geräuschen wie Klirren oder lautes Aufbrechen, auch am helllichten Tag, sollten spätestens die Alarmglocken klingeln – sowie bei Personen, die sich an Fenstern oder Türen zu schaffen machen oder sich scheinbar grundlos auf Grundstücken aufhalten.

Und wie reagiert man, wenn man etwas Auffälliges beobachtet – bei sich oder in der Nachbarschaft? Zunächst sollte man sich selbst nicht in Gefahr bringen und eine Konfrontation meiden, rät die Polizei. Umgehend müsse der Notruf über die 110 abgesetzt und am Telefon die Situation geschildert werden, darunter der Ort und wenn möglich, Informationen zu Tätern und Fahrzeugen. Hilfreich sei zudem, wenn man sich Kennzeichen sowie auffällige Merkmale der Personen oder deren Kleidung notiert. Das Netzwerk Zuhause sicher rät außerdem, sich die Fluchtrichtung zu merken. Und was der Polizei wichtig ist: „Lieber einmal zu viel als zu wenig melden!“

So verhalte ich mich richtig nach einem Einbruch

Man kehrt nichts ahnend zurück und steht mitten im Chaos, es hat ein Einbruch stattgefunden. Was jetzt? Das Haus oder die Wohnung soll von den Betroffenen, wenn möglich, nicht betreten beziehungsweise umgehend verlassen werden. Auch in dem Fall gleich die 110 alarmieren. Bis zum Eintreffen der Polizei sollen die Betroffenen vor dem Anwesen warten. Das Netzwerk Zuhause sicher erklärt, dass man außerdem bereits mit seiner Versicherung Kontakt aufnehmen, um den Einbruch zu melden und zu klären, wie hier das weitere Vorgehen ist. „Erst wenn die Polizei ihre Arbeit aufgenommen und die Wohnung wieder freigegeben hat, darf aufgeräumt werden. Dabei kann es sinnvoll sein, selbst Fotos zu machen, die der Versicherung helfen, den Schaden einzuschätzen“, teilt der Verein mit.

Ein Einbruch geht nicht spurlos an den Betroffenen vorbei. „Die Verletzung der Privatsphäre geht tief – Angst in den eigenen vier Wänden, Schlafstörungen und Unsicherheit können Einbruchopfer dauerhaft begleiten“, weiß das Netzwerk Zuhause sicher. Hierbei könne der Opferschutz der Polizei weiterhelfen. Über manche Hausratversicherungen ließen sich zudem psychologische Beratungen in Anspruch nehmen. Um sich in den eigenen vier Wänden wieder sicherer zu fühlen und vor einem erneuten Einbruch geschützt zu sein, kann eine stärkere Sicherung des Zuhauses ebenfalls helfen. Für wirksamen Einbruchschutz können polizeiliche Beratungsstellen weiterhelfen. (mit AZ)