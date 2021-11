Damenriege liefert spannenden Kampf

Was Edelweiß Waldkirch in der Luftpistole-Bundesliga erreicht hat

„Die Mädels-Mannschaft hat Spaß gemacht, es war eine gute Stimmung im Team“, kommentiert Waldkirchs Trainerin Elfriede Weigelt den jüngsten Wettkampf der Holzwinkler in der Luftpistole-Bundesliga, der in Hitzhofen-Oberzell stattfand. Der Corona-Lage geschuldet, war im Vergleich gegen Dynamit Fürth Frauenpower angesagt. Die reine Damenriege, die für die Holzwinkler an die Stände ging, schlug sich wacker, auch wenn es am Ende nicht ganz reichte. So stand es in der Duellwertung phasenweise 1:4 gegen die Waldkircher, sie konnten sich aber wieder auf ein 2:2 herantasten.

Das Duell auf Position fünf bestritt Trainerin Weigelt und gab damit ihr Bundesliga-Debüt als Schützin. Sie lag in drei Serien hinter ihrem Gegner Johann Walser, in den beiden mittleren deutlich zurück.

Spannender ging es auf Position vier zu. Hier trat Waldkirchs Lea Kleesattel gegen Andreas Meixner an. Die Führung wechselte hin und her, in der vierten Serie gab es einen Gleichstand. Letztlich entscheidend war ein Vorsprung von fünf Ringen in der dritten Serie für Kleesattel, die den ersten Punkt für Waldkirch holte.

Ebenso spannend war das Duell von Larissa Böck, die ebenfalls ihr Bundesligadebüt gab. Auch in diesem Duell gab es viele Führungswechsel. Circa zehn Minuten vor Wettkampfende hatte ihr Gegner Philip Heyer ausgeschossen und legte ihr 373 Ringe vor. Sie blieb mit 372 nur einen Ring dahinter.

Waldkirchs Nummer zwei, Susanne Neisinger, gewann wegen knapper Vorsprünge in den letzten beiden Serien ihr Duell gegen Sören Korn mit einem Ring.

So kam am Ende alles auf das Duell auf Position eins an. Hier traf Klaudia Bres, die polnische Nationalschützin in den Reihen der Waldkircher, auf Sandra Reitz. Beide haben europa- und weltweite Wettkampferfahrung, Bres wurde 2019 Europameisterin. Nach den regulären 40 Schuss kam es bei diesen beiden zu einem Gleichstand bei je 375 Ringen.

Den folgenden Stechschuss verlor Bres knapp mit 8,8:9,9. So stand am Ende eine knappe 2:3-Niederlage der Waldkircher. „Wir konnten trotzdem erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Susanne Neisinger und Lea Kleesattel haben einen Mega-Wettkampf geschossen. Stark war auch das Debüt von Larissa Böck mit über 370 Ringen“, kommentierte die Trainerin abschließend.