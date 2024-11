TSV Offingen: Hochwasserhilfe und eine Auszeichnung

Die Tennisabteilung des TSV Offingen wurde von Bezirkstagspräsident Martin Sailer im Rahmen des „Preises des Präsidenten“ für ihre herausragende Jugend- und Bildungsarbeit geehrt. Im voll besetzten Depot 29 in Augsburg freuten sich TSV-Vorstand Kurt Schweizer und Tennis-Abteilungsleiter Herbert Schieferle über die Würdigung. Der Bezirkstagspräsident betonte, dass Sportvereine „wesentliche Stützpfeiler unserer demokratischen Gesellschaft und unserer Werte“ seien. „Diese Werte geben Sie an die Kinder und Jugendlichen weiter. Sie vermitteln einen bewussten Lebensstil und stehen für Respekt, Fairness und Vielfalt. Alle anwesenden Vereine leisten Außergewöhnliches im Bereich der Bildung und der Jugendarbeit“, so Sailer.

Überzeugt hatte die TSV-Tennisabteilung durch ihr Video, in welchem gezeigt wird, dass sich Mitglieder allen Alters generationsübergreifend um die Belange dieser lebendigen Abteilung kümmern. Das Video ist auf YouTube zu sehen.

Rotary Club Günzburg unterstützt den TSV Offingen

Der vom Hochwasser stark betroffene TSV Offingen freut sich über eine beachtliche Spende in Höhe von 10.000 Euro durch den Rotary Club Günzburg. Das Geld wird dringend benötigt, um die vom Hochwasser verursachten Schäden zu richten und die Vereinsarbeit zu stärken. (AZ)