Edeltechniker Daniel Ungar wechselt zum SC Bubesheim

Daniel Ungar wird in der Saison 25/26 für den SC Bubesheim auflaufen. Der Mittelfeldakteur wechselt von seinem Heimatverein SV Scheppach zum SCB. Bis auf ein dreijähriges Gastspiel beim FC Grün-Weiß Ichenhausen von 2014 bis 2017 schnürte der 30-Jährige seine Fußballschuhe ausschließlich für seinen Heimatverein. Gemeinsam mit seinen Mitspielern schaffte Ungar nach der vergangenen Spielzeit den Sprung in die Kreisliga. „Ich bin jetzt dreißig Jahre alt und suche noch einmal eine neue sportliche Herausforderung. Bubesheim hat eine sehr gute Kreisligamannschaft. Außerdem hat sich Karl Dirr seit eineinhalb Jahren um einen Wechsel zum SCB bemüht“, führt Daniel Ungar seine Gründe für seinen Transfer an.

Bevor er seine Zelte in Scheppach abbricht und in Bubesheim wieder aufbaut, möchte der feine Techniker den Klassenerhalt in der Kreisliga mit dem SVS schaffen. „Ich werde auf jeden Fall nach meiner Zeit in Bubesheim nach Scheppach zurückkommen“, macht Daniel Ungar deutlich.