Beim Ulmer Einsteinlauf: Tobias Ritter gewinnt Halbmarathon

Insgesamt 3612 Läufer wagten sich am vergangenen Wochenende im Rahmen des Einsteinlaufes in Ulm in der Männerklasse auf die Halbmarathon-Distanz. Auch der 24-jährige Tobias Ritter aus Deisenhausen trat an – und ließ die gesamte Konkurrenz hinter sich. Nach 21,1 Kilometern und einer Zeit von 66:37 Minuten lief er als Erster über die Ziellinie auf dem Ulmer Münsterplatz. Damit verfehlte er den Streckenrekord nur um 20 Sekunden und seine persönliche Halbmarathon-Bestzeit um 37 Sekunden .

Dennoch war Ritter nach dem Rennen natürlich hochzufrieden. Schließlich hatte er seinen Hauptkonkurrenten und schlussendlichen Zweitplatzierten, den vom Heimpublikum immer wieder angefeuerten Lokalmatador Torben Dietz (1:08:20), mit einem Vorsprung von einer Minute und 43 Sekunden hinter sich gelassen. Auf die Dritt- und Viertplatzierten Robin Habermann (TSV Holzmaden) und Lukas Borghardt (TV Bad Säckingen) hatte Ritter sogar fast drei Minuten Vorsprung.

Nach Erfolg in Ulm: Ritter richtet den Blick auf die nächste Saison

Die erste Hälfte der Strecke lief Ritter noch Schulter an Schulter mit Dietz. „Der war bestrebt, das Tempo hochzuhalten, musste dem dann aber Tribut zollen“, berichtet der Deisenhauser Langstreckler, der ab Kilometer elf dann im Alleingang dem Ziel auf dem Münsterplatz entgegensteuerte. Dort genoss es Ritter dann, von einer tollen Zuschauerkulisse empfangen zu werden und den Siegerpokal entgegenzunehmen. Für ihn war es schon der zweite große Erfolg in dieser Saison: Nach einjähriger Verletzungspause hatte er Ende Juni mit seinem Team die Mannschaftswertung bei der Deutschen Berglaufmeisterschaft in Oberstdorf gewonnen. Mit dem Lauf in Ulm ging für den Deisenhauser die Wettkampfsaison 2025 nun zu Ende. Nur noch bei einigen kleineren Veranstaltungen will er an den Start gehen. „Ansonsten richte ich den Blick bereits auf das nächste Jahr“, sagt Ritter.